جماهير النصر تفتح النار على وليد الفراج بسبب “عقدة النقص”

تلقى الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، انتقادات حادة خلال الساعات الماضية من جانب جماهير وإعلاميين نادي النصر، بعد تغريدته الأخيرة التي تسببت في موجة غضب عارم، وتم تفسيرها على أنها مُوجهة إلى النادي العاصمي.

وكان وليد الفراج قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “افرح بانتصاراتك، صفقاتك، نجاحاتك، ولكن لا تجعل سعادتك مرهونة بالتقليل من الآخرين، لديك ناديك الذي تفتخر به، وللآخرين أنديتهم التي يفتخرون بها. إن الأفراح التي لا تتحقق إلا بدموع الآخرين، هي عقدة نقص وليست منافسة”.

وكان النصر قد أتم العديد من الصفقات خلال الفترة الماضية، أبرزها ضم لاعب أهلي جدة عبدالفتاح عسيري؛ الأمر الذي جعل الكثيرون يفسرون تغريدة الفراج على أنها مُوجهة إلى النصراويين.

من جانبه، شن المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، سعود الصرامي، هجومًا حادًا على الإعلامي وليد الفراج، واصفًا إياه بعدم الالتزام بالمعايير المهنية والحيادية في عرض قضايا أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “90دقيقة يظهر يومياً لمدة 8 أشهر لم يقدم مادة تتصف بالمهنية و الوقوف على مسافة واحدة مع جميع الأندية. حمل المياكرفون لاستفزاز جمهور النصر رقص ساخراً بعد خروجه ظلماً من بطولة قارية”.

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وأضاف متحدث النصر بقوله “لم يكتف بذلك قلل من انجازاته وجمهوره في عملية تصفية حسابات مكشوفة، اليوم يغرد يطالب بثقافة جديدة”.

ويلعب الهلال مع النصر يوم 5 أغسطس المقبل في الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بشكل إجباري بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.

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