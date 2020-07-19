عاجل | تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم الخليج 365 التشكيلة الأساسية لفريقي “مانشستر يونايتد وتشيلسي” في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي “FA CUP”. أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها تشيلسي بعد قليل. وشهدت تشكيلة مانشستر يونايتد غياب الثلاثي “بول بوجبا وماسون جرينوود وانتوني مارسيال”. والتالي تشكيلة مانشستر يونايتد: دي خيا فكتور لينديلوف – هاري ماجوير – إيريك بيلي وان بيساكا – فريدريكو فريد – نيمانيا ماتيتش – براندون ويليامز برونو فيرنانديز Advertisements دانيل جيمس – ماركوس راشفورد. في المقابل قرر المدير الفني لفريق تشيلسي “فرانك لامبارد” إراحة النجم الأمريكي “كريستيان بوليسيتش” ليحل بديلاً عنه الدولي الانجليزي الشاب “ماسون مونت”. وشهدت تشكيلة تشيلسي عودة الحارس الأرجنتيني “ويلي كاباييرو”، كما سيلعب في خط الدفاع كل من “سيزار أزبيليكويتا وكورت زوما وأنطونيو روديجير”. والتالي تشكيلة تشيلسي: ويلي كاباييرو سيزار أزبيليكويتا – كورت زوما – أنطونيو روديجير ريس جايمس – جورجينهو فريلو – ماتيو كوفاسيتش – ماركوس ألونسو ويليان بورخيس – أوليفييه جيرو – ماسون ماونت. ..

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