اتحاد جدة يدفع الثمن في الصفقة “المقلب” !

يُعاني نادي اتحاد جدة خلال السنوات الماضية من أزمات إدارية لا تنتهي، وصفقات فاشلة تأتي بمبالغ كبيرة، دون تحقيق أي استفادة فنية للفريق، بل والأكثر من ذلك أنها تتسبب فيما بعد في تغريم النادي الجداوي بعقوبات مالية؛ لعدم الالتزام في سداد رواتب اللاعبين.

واليوم الأحد، جاء قرار جديد ضد الاتحاد من جانب لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أكدت المصادر أنه تم مخاطبة إدارة العميد بشأن الالتزام بتنفيذ القرار الخاص بسداد مستحقات لاعبَي الفريق السابقين فيصل الخراع، وأحمد العوفي.

وكشفت المصادر أن اللجنة بدأت في إرسال خطابات لجميع الأندية الصادرة أحكام بحقها، والمرفوعة عليها قضايا أمام غرفة فض المنازعات، ومركز التحكيم الرياضي، وسيكون الاتحاد مُطالبًا بسداد مليون و600 ألف ريال لفيصل الخراع، ومبلغ 3 ملايين ريال للاعب أحمد العوفي.

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وكان فيصل الخراع قد حضر إلى اتحاد جدة في يوليو 2015 بعقد مدته 3 مواسم، ودافع اللاعب عن قميص النمور في 21 مباراة، قبل أن يُعار إلى الخليج ثم إلى التعاون.

بينما جاء أحمد العوفي إلى الاتحاد، في يوليو 2016 قادمًا من الغريم التقليدي أهلي جدة، بعقد لمدة موسمين, ولعب مع المونديالي لقاءين في الدوري السعودي بإجمالي عدد دقائق بلغ 27 دقيقة، ومباراة في كأس الملك لمدة 70 دقيقة.

ويُعتبر انضمام أحمد العوفي إلى الاتحاد صفقة “مقلب” بكل المقاييس، حيث لم يصنع اللاعب أي بصمة فنية مع الفريق، ورحل بعد موسم واحد، وهو حاليا لا بدون نادٍ.

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