شاهد أهداف مباراة الزمالك وسموحة الودية “قبل عودة الدوري المصري“، والتي أقيمت بعد عصر اليوم الأحد 19 يوليو 2020 على أحد الملاعب الفرعية التابعة لملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، ونقلت في بث مباشر على قناة الزمالك الرسمية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الزمالك بخمسة أهداف دون رد، من بينهم ثلاثة أهداف “هاتريك” للاعب الوسط يوسف أوباما.

تقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق يوسف أوباما بفضل كرة عرضية تلقاها داخل منطقة الستة ياردات من الجناح السريع “أحمد سيد زيزو“.

ومن نفس الجهة “اليُمنى لسموحة”، مرر محمد عبد الشافي كرة عرضية نموذجية وجدت رأس “يوسف أوباما” ليحولها داخل المرمى عند الدقيقة 19.

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وعند الدقيقة 25، كلل أحمد سيد زيزو مجهوداته في الشوط الأول بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة مركونة بعد تلقيه عرضية جميلة من الجهة اليمنى أرسلها الظهير الأيمن حازم إمام من وضع الحركة.

وفي الدقيقة 45 احتفل يوسف أوباما بالهاتريك، عندما سجل الهدف الرابع لفريقه والثالث له من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه إثر عرقلته داخل منطقة الست ياردات.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدل من ضائع سجل الهداف “مصطفى محمد” الهدف الخامس للزمالك من تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى للحارس الهاني سليمان.

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وشهد هذا اللقاء، تقديم لاعب الوسط الدولي التونسي “فرجاني ساسي” لمستوى متميز في صناعة الألعاب وتوزيع الكرات الذكية نحو زملائه، ليثبت استفادته من الفترة التي قضاها في تونس أثناء الحجر الصحي، خاصةً وأنه استدعي للتواجد في معسكر لمنتخب تونس الأول امتد لمدة أسبوعين.

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