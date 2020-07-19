توتنهام يهزم ليستر سيتي ويضرب أكثر من عصفور بحجر واحد

قاد مورينيو فريقه توتنهام لفوز مبهر على ضيفه ليستر سيتي معززاً أمله في الصعود إلى يوروبا ليغ ومانحاً مانشستر يونايتد فرصة مثالية للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وعقّد توتنهام على ليستر سيتي فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما هزمه 3-0 اليوم الأحد ضمن الأسبوع السابع والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 62 نقطة في المركز الرابع بأفضلية تسجيل الأهداف فقط (متساويان بفارق الأهداف) وهو ذات رصيد مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل، فيما رفع توتنهام رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.



وافتتح توتنهام التسجيل بفضل جوستن لاعب ليستر الذي سجّل بالخطأ في مرمى فريقه (6) قبل أن يضيف هاري كين ثنائية (37 و40) منهياً الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 3-0.



ولعب مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، اللقاء بتشكيلة هجومية وبمهام دفاعية عقب إشراك الكوري الجنوبي هيونغ مين سون وكين والبرازيلي لوكاس مورا من البداية، إذ أنّ الخطورة الأكبر كانت لصالح الفريق الضيف.



ويقاتل توتنهام على ضمان مقعد مؤهل إلى يوروبا ليغ إذ ينافسه على ذلك وولفرهامبتون (56 نقطة) وشيفيلد (54) وكلاهما لعب مباراة أقل.



وأصبح مانشستر يونايتد يملك خيارات متعددة لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا خاصة وأنه يملك مباراة مؤجلة مع وست هام قبل مواجهته الحاسمة أمام ليستر سيتي في ختام الموسم على أرض الأخير.

المصدر: بي إن سبورت

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