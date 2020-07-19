ميسي يقود برشلونة لفوز معنوي في ختام الليجا



أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي المزيد من الأرقام القياسية إلى سجله المبهر خلال فوز فريقه برشلونة على ديبورتيفو ألافيش اليوم الأحد.



وأسدل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بفوز معنوي يبني عليه لإكمال مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وجاء بنتيجة كاسحة الأحد على مضيفه ألافيش 5-صفر، بينها ثنائية لنجمه ليونيل ميسي، وذلك في المرحلة الثامنة والثلاثين الختامية.



وسجّل ميسي ثنائية ليضمن إلى حد كبير لقب الهداف، معززاً صدارته لترتيب الهدافين بـ25 هدفاً، ليسير نحو إحراز لقب الهداف للمرة الرابعة توالياً والسابعة في مسيرته، بما أنّه أصبح متقدماً بفارق أربعة أهداف عن بنزيمة.



وفي حال نجح ميسي في البقاء أمام بنزيمة، سينفرد بالرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها لقب الهداف "بيتشيتشي" الذي يتشاركه حالياً مع تيلمو زارا (6 مرات بقميص بلباو أعوام 1945 و1946 و1947 و1950 و1951 و1953).



وأسهم ميسي خلال مسيرته الاحترافية بـ1000 هدف (صنع 297 هدفاً وسجل 703 أهداف).



ودخل برشلونة اللقاء الختامي على خلفية خيبة تنازله عن اللقب الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، لصالح غريمه ريال مدريد بخسارته في المرحلة الماضية على أرضه أمام أوساسونا (1-2) وفوز النادي الملكي على فياريال (2-1).



ووضعت الخسارة، ودعوة القائد ميسي إلى عملية نقد ذاتي شاملة، المدرب كيكي سيتيين تحت المجهر بشكل إضافي، وسط ترجيحات بصعوبة مواصلته المهمة التي تولاها في كانون الثاني/يناير الماضي بعد إقالة إدارة النادي لإرنستو فالفيردي.



وبدا برشلونة عازماً على إنهاء الدوري بطريقة إيجابية يبني عليها لمواصلة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان قريباً من افتتاح التسجيل لكن الحظ عانده ثلاث مرات، بعدما ارتدت تسديدات ريكي بويغ من العارضة (3)، وأنسو فاتي من القائم الأيسر لمرمى روبرتو خيمينيز (10)، وميسي من القائم الأيمن (16).



لكن الضغط أثمر في نهاية المطاف، إذ افتتح النادي الكاتالوني التسجيل في الدقيقة 24 عبر فاتي الذي وصلته الكرة داخل المنطقة بعد عرضية متقنة من ميسي، فتلقفها مباشرة في شباك روبرتو.



وسرعان ما أضاف ميسي نفسه الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة من بويغ، فروض المدافعين قبل أن يسدد بعيداً عن متناول روبرتو (34).



وحسم النادي الكاتالوني اللقاء بشكل كبير بإضافة الثالث عبر لويس سواريز بعد تمريرتين رائعتين من ميسي إلى جوردي ألبا ومن الأخير إلى المهاجم الأوروغوياني الذي حول الكرة برأسه في الشباك (44).



وأكمل برشلونة مهرجانه في الشوط الثاني بهدف رابع سجله البرتغالي نيسلون سيميدو بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة بينية من بويغ (57)، ومن ثم ختم ميسي مهرجان الأهداف قبل ربع ساعة على النهاية.

المصدر: فرانس برس