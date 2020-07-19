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رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ميسي في شباك ألافيس

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي بعد ثنائية في شباك ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفوز أمام نظيره الافيس، في اللقاء المنتهي منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

 

واستطاع ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، من تسجيل ثنائية في شباك الافيس، في اللقاء الذي انتهى بفوز البرسا بخماسية نظيفة.

 

وبهذا فقد استمر ليونيل ميسي في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 هدف.

 

يشار إلى أن لويس سواريز مهاجم برشلونة سجل هدفا هو الآخر ليرفع رصيده إلى 16 هدفا.

 

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالتالي

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1- ليونيل ميسي "برشلونة" برصيد 25 هدف

2- كريم بنزيما "" برصيد 21 هدف

3- لويس سواريز "برشلونة" برصيد 16 هدف

4- جيرارد مورينو "فياريال" برصيد 15 هدف

5- راؤول جارسيا " اتليتك بلباو" برصيد 15 هدف

6- لوكاس اوكامبوس " إشبيلية" برصيد 14 هدف

7- اياجو سباس خونكال " سليتا فيجو" برصيد 14 هدف

8- الفارو " اتليتكو مدريد" برصيد 12 هدف

9- انتي بوديمير " مايوركا" برصيد 12 هدف

10- سانتي كازورلا "فياريال" برصيد 11 هدف

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