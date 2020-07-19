رياضة | ختام الليجا.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليجانيس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ختام الليجا.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام ديبورتيفو ليجانيس في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد الفوز على حساب فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الماضية على ملعب دي ستيفانو.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: اريولا.

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خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راموس - ميليتاو - ميندي.

خط الوسط: فالفيردي - كاسيميرو - فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: اسينسيو - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما.

وينافس فريق ديبورتيفو ليجانيس على البقاء في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري، حيث يحتاج لتحقيق الفوز بالإضافة إلى سقوط فريق سيلتا فيجو.