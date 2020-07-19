رياضة | توتنهام يسقط ليستر سيتي بثلاثية في البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر توتنهام يسقط ليستر سيتي بثلاثية في البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق توتنهام، فوز كبير على حساب ليستر سيتي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة، من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وجاء الهدف الأول لتوتنهام عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل جيمس جوستين لاعب ليستر هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة، فيما أضاف هاري كين الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 37 و40.

فوز اليوم جعل توتنهام يتمسك بآماله في المشاركة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في الموسم القادم.

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وارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 58 نقطة ليحتل (مؤقتا) المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، متفوقا بفارق نقطتين على وولفرهامبتون، صاحب المركز السابع، الذي بإمكانه استعادة المركز السادس حال فوزه على ضيفه كريستال بالاس غدا الإثنين في المرحلة ذاتها.

في المقابل، أصبحت آمال ليستر سيتي في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم مهددة بقوة، بعدما تجمد رصيده عند 62 نقطة في المركز الرابع (مؤقتا) بترتيب المسابقة.

بات ليستر، الذي واصل نتائجه المخيبة في البطولة، قريبا من فقدان المركز الرابع، حال فوز أو تعادل مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة أيضا، على ضيفه ويستهام يونايتد يوم الأربعاء القادم في نفس المرحلة.