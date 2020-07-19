رياضة | طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة طارق حامد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك آخر كواليس الإصابات في نادي الزمالك والتعافي من فيروس كورونا بعد الفوز على سموحة بخمسة أهداف دون رد وديا.

وقال طبيب الزمالك محمد أسامة عقب المباراة: "الأمور تسير بشكل أكثر من رائع بمعسكر نادي الزمالك على مستوى الإجراءات الاحترازية والطبية".

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وتابع: "من الصعب التعامل مع فيروس جديد على العالم بأكمله ولكننا نحاول بكل الطرق والإمكانيات الممكنة للحفاظ على للفريق".

وواصل: "طارق حامد تعرض لاجهاد عضلي خفيف ولكننا فضلنا خروجه من الملعب حرصاً على سلامته ولكن التشخيص المبدئي يقول ان الأمور بسيطة، وفي النهاية سيخضع اللاعب لفحص للتأكد من حالته".

واختتم: "الثنائي كريم بامبو ومصطفى فتحي تماثلا الشفاء من الاصابة بفيروس كورونا، وقمنا بعمل المسحات والفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهم، ومن الممكن تواجدهم في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة".