رياضة | أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على سموحة بخماسية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على سموحة بخماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على فوز فريقه بخماسية نظيفة على سموحة وديا استعدادا للمباريات القادمة.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قمنا بعمل معسكر برج العرب من أجل العمل بشكل أكبر، نحن نتدرب مرتين في اليوم من أجل الظهور بشكل طيب ، ونحن نصارع الزمن لنكون في أفضل حال".

وتابع: "لا يوجد لدينا وقت ليضيع في الهواء سعيد بأداء الفريق في المباراة وخصوصاً في الشوط الأول، بعض اللاعبين شاركوا لمدة ٦٠ دقيقة في المباراة ولكن سوف يكون لهم مزيد من الوقت خلال المواجهات الودية المقبلة".

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وأضاف: "نخوض المبارايات الودية مثل الرسمية بالضبط، ونحاول الفوز في أي مواجهة ونلعب الوديات كأننا نشارك في بطولة".

وواصل: "اللاعبون نجحوا في تطبيق المطلوب خلال المباراة، الشوط الأول كان الفريق رائع وقمنا بتغييرات في الشوط الثاني من اجل الحفاظ على الدوافع الخاصة باللاعبين".

واستكمل: "جميع اللاعبين سوف يشاركون في المباريات الودية المقبلة، وكل لاعب سوف يشارك في ٧٥ دقيقة من كل مباراة على الأقل، ولن نتأثر مطلقاً على المستوى البدني".

واختتم: "لو كان اليوم اول مباراة رسمية لنا في الدوري كنا سنخوضها بنفس التشكيل، وهذا مع الاعتبار بأن هناك إيقافات بالفريق لشيكابالا وعبد الله جمعة".