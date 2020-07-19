رياضة | محمد الغزاوى: فايلر يستطيع تحقيق انجازات مدوية للاهلى ..وخالد بيبو فى المكان المناسب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد الغزاوى: فايلر يستطيع تحقيق انجازات مدوية للاهلى ..وخالد بيبو فى المكان المناسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عضو مجلس ادارة النادى الاهلى الاسبق محمد الغزاوى ان المدير الفنى السويسرى لفريق الأهلى الأول لكرة القدم رينيه فايلر من المدربين المميزين للغاية واستمراره مع القلعة الحمراء هو قرار صائب للغاية .

وقال الغزاوى، إن فايلر يستطيع تحقيق انجازات كروية مدوية للأهلى مثلما سبق وفعلها من قبل المدير الفنى البرتغالى الاسبق مانويل جوزيه شريطة ان يتم دعم الفريق بلاعبين على مستوى عال من الكفاءة مثلما حدث من قبل مع جوزيه .

وأشار محمد الغزاوى قائلا ان المنافسة شرسة للغاية فى عالم كرة القدم والمال اصبح هو لغة الحوار الاساسية بعدما باتت اللعبة صناعة لذا فريق مثل بيراميدز بكل ثقله المادى داخل دائرة المنافسة مع المتنافسين الدائمين الأهلى والزمالك .

وأضاف الغزاوى قائلا إن اختيار خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى هو اختيار موفق للغاية من جانب رئيس النادى محمود الخطيب فقد جاء بالرجل المناسب فى المكان المناسب حيث يعد خالد بيبو من الكوادر الشابة المنتجة وسيعيد بناء القطاع ويقدم نجوما للفريق الاول لكن هذا سيحتاج لفترة من الوقت ولن يحدث بين يوم وليلة وحتى يتم ذلك لا استغناء عن دعم فايلر وفريقه بلاعبين جاهزين اصحاب خبرات وكفاءات يمكنها تحقيق البطولات واسعاد جماهير القلعة الحمراء فى كل مكان .