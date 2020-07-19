رياضة | نجم الزمالك في معسكر برج العرب بعد تعافيه من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك في معسكر برج العرب بعد تعافيه من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد مصطفى فتحي صانع العاب الزمالك في معسكر الفريق ببرج العرب خلال مباراة الفريق الودية أمام سموحة بعد إعلان تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالاطمئنان على حالة اللاعب لتحديد موعد انضمامه للمعسكر في الأيام المقبلة.

ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز على نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب أحد الفنادق الموجودة في مدينة برج العرب.

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وتأتي المباراة ضمن فترة التحضيرات الخاصة بالفريقين قبل استئناف مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز خلال شهر أغسطس المقبل.

وسجل أهداف الزمالك يوسف أوباما ثلاثة أهداف، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، بينما سجل لفريق سموحة أحمد حسن مكي من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مواجهتين ودييتتين يومي الأربعاء والخميس أمام طلائع الجيش ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز .