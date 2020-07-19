رياضة | رغم التوقف.. الكرة النسائية تجذب أبناء المشاهير (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم التوقف.. الكرة النسائية تجذب أبناء المشاهير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تزايد اهتمام مشاهير الرياضة والفن في مصر بالكرة النسائية، على الرغم من توقف منتخب مصر للكرة النسائية عن النشاط، منذ عام 2016.
ويعود آخر تجمع لمنتخب مصر للكرة النسائية، لعام 2016 بعد أن غادر المنتخب المصري، التصنيف الدولي لمنتخبات الكرة النسائية.
وعاد الإتحاد الدولي لكرة القدم، لرصد ميزانية ضخمة تناهز 100 مليون دولار أميركي، لزيادة انتشار اللعبة على مستوى العالم، ودعم الإتحادات المتضررة من تفشي فيروس كورونا.
وحث الإتحاد الدولي على زيدة انتشار اللعبة، بمنح مبلغ 500 ألف دولار لكل اتحاد قاري، نتيجة تفشي فيروس كورونا.
كما أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أصبح بصدد إطلاق أول نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية، لتصبح على غرار دوري أبطال أفريقيا للرجال.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه اللعبة في مصر، إلا أن المتابعات أكدت انتشار اللعبة بشكل موسع بين الفئات السنية الصغيرة، بل وتنتشر بشكل كبير بين بنات مشاهير الرياضة والفن.
ونسلط لكم الضوء من خلال تلك السطو، على أبرز الممارسات للعبة من داخل أوساط الفن والرياضة.
1- لي لي حلمي نجلة الفنان أحمد حلمي وحرمه الفنانة منى ذكي.
2- نور السيد نجلة عبد الواحد السيد حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وهي تلعب لنادي المعادي.
3- مليكة عبدون حفيدة المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالكاف وعضو مجلس الإتحاد الدولي ورئيس الإتحاد المصري السابق.
4- شدوى الحضري نجلة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق.
5- تاليا إمام نجلة حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.
6- ليلى زاهر نجلة سيف زاهر الإعلامي الشهير وعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق.
7- تمارا أبو الغيط، حفيدة السيد أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر السابق.
8- تمارا هجرس نجلة الفنان تامر هجرس.
9- شروق النني شقيقة محمد النني، لاعب منتخب مصر ونادي بشيكتاش التركي، وتنشط لنادي صيد المحلة.
10- نانسي حمزة، نجلة الفنانة رانيا يوسف.
11- مريم صديق، نجلة محمد صديق لاعب الأهلي والزمالك السابق.
12- فريدة عمرو حفيدة فتحي مبروك نجم الأهلي ومدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق.