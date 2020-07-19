رياضة | رغم التوقف.. الكرة النسائية تجذب أبناء المشاهير (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم التوقف.. الكرة النسائية تجذب أبناء المشاهير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزايد اهتمام مشاهير الرياضة والفن في مصر بالكرة النسائية، على الرغم من توقف منتخب مصر للكرة النسائية عن النشاط، منذ عام 2016.

ويعود آخر تجمع لمنتخب مصر للكرة النسائية، لعام 2016 بعد أن غادر المنتخب المصري، التصنيف الدولي لمنتخبات الكرة النسائية.

وعاد الإتحاد الدولي لكرة القدم، لرصد ميزانية ضخمة تناهز 100 مليون دولار أميركي، لزيادة انتشار اللعبة على مستوى العالم، ودعم الإتحادات المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

وحث الإتحاد الدولي على زيدة انتشار اللعبة، بمنح مبلغ 500 ألف دولار لكل اتحاد قاري، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

كما أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أصبح بصدد إطلاق أول نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية، لتصبح على غرار دوري أبطال أفريقيا للرجال.

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه اللعبة في مصر، إلا أن المتابعات أكدت انتشار اللعبة بشكل موسع بين الفئات السنية الصغيرة، بل وتنتشر بشكل كبير بين بنات مشاهير الرياضة والفن.

ونسلط لكم الضوء من خلال تلك السطو، على أبرز الممارسات للعبة من داخل أوساط الفن والرياضة.

1- لي لي حلمي نجلة الفنان أحمد حلمي وحرمه الفنانة منى ذكي.

2- نور السيد نجلة عبد الواحد السيد حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وهي تلعب لنادي المعادي.

Advertisements

3- مليكة عبدون حفيدة المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالكاف وعضو مجلس الإتحاد الدولي ورئيس الإتحاد المصري السابق.

4- شدوى الحضري نجلة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق.

5- تاليا إمام نجلة حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

6- ليلى زاهر نجلة سيف زاهر الإعلامي الشهير وعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق.

7- تمارا أبو الغيط، حفيدة السيد أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر السابق.

8- تمارا هجرس نجلة الفنان تامر هجرس.

9- شروق النني شقيقة محمد النني، لاعب منتخب مصر ونادي بشيكتاش التركي، وتنشط لنادي صيد المحلة.

10- نانسي حمزة، نجلة الفنانة رانيا يوسف.

11- مريم صديق، نجلة محمد صديق لاعب الأهلي والزمالك السابق.

12- فريدة عمرو حفيدة فتحي مبروك نجم الأهلي ومدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق.

