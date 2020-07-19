رياضة | الزمالك يكتسح سموحة بخماسية.. وديا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكتسح سموحة بخماسية.. وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز على نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب أحد الفنادق الموجودة في مدينة برج العرب.

وتأتي المباراة ضمن فترة التحضيرات الخاصة بالفريقين قبل استئناف مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز خلال شهر أغسطس المقبل.

وسجل أهداف الزمالك يوسف أوباما ثلاثة أهداف، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، بينما سجل لفريق سموحة أحمد حسن مكي من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مواجهتين ودييتتين يومي الأربعاء والخميس أمام طلائع الجيش ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز وبطولة دوري ابطال افريقيا.