رياضة | مران الأهلي| فقرة خاصة من فايلر وتدريب قوي لحراس المرمى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| فقرة خاصة من فايلر وتدريب قوي لحراس المرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتخصيص فقرة مطولة لتدريبات الكرة المتنوعة شارك فيها جميع اللاعبين، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت فقرة تدريبات الكرة جانبًا من التعليمات الفنية من السويسري رينيه فايلر للاعبين، وتخللها جانب من التدريبات على الكرات الطولية والعرضيات وتسلم الكرة من الحركة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات متنوعة لرباعي حراس المرمى بالأهلي، على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

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وشهدت التدريبات مشاركة الرباعي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في التدريبات البدنية.

وركز ميشيل خلال المران المخصص لرباعي حراس المرمى على تكثيف الجرعات التدريبية الخاصة بالكرات العرضية والثابتة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.