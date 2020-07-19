رياضة | 45 دقيقة تجهز الأهلي بدنيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر 45 دقيقة تجهز الأهلي بدنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خصص توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة فقرات بدنية متنوعة وتدريبات للاعبين في مران الفريق الجماعي، الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة والجري حول الملعب قبل خوض تدريبات فنية بالكرات الطبية.
واستمرت فقرة التدريبات البدنية الشاقة لمدة ٤٥ دقيقة، شارك فيها جميع اللاعبين.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.