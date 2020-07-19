رياضة | برشلونة يكتسح ألافيس بخماسية في ختام الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يكتسح ألافيس بخماسية في ختام الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز كاسح على حساب ديبورتيفو ألافيس بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لليجا.

تقدم أنسو فاتي بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 24، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 34، وأحرز لويس سواريز الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

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وفي الشوط الثاني أحرز نيلسون سيميدو الهدف الرابع في الدقيقة 57، ثم أضاف ميسي الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 75 والثاني له لينتهي اللقاء بفوز البارسا بخماسية.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده للنقطة 82 في المركز الثاني لبطولة الدوري الإسباني.