رياضة | تفاصيل اجتماع مدرب الأهلي بسيد عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع مدرب الأهلي بسيد عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.
وقام السويسري بمناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباريات الودية، وجدول تدريبات الفريق، وعدد من الأمور الإدارية مع مدير الكرة خلال الاجتماع.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مباريات الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.