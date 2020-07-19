رياضة | تفاصيل اجتماع مدرب الأهلي بسيد عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع مدرب الأهلي بسيد عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.

وقام السويسري بمناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباريات الودية، وجدول تدريبات الفريق، وعدد من الأمور الإدارية مع مدير الكرة خلال الاجتماع.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مباريات الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.