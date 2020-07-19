رياضة | 6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 مدربين مُرشحون لقيادة برشلونة خلفا لـ"كيكي سيتين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الإسباني كيكي سيتين قريبًا من مغادرة نادي برشلونة، وذلك بعد خسارة الفريق لقب الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي، لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف غريمه التقليدى ريال مدريد المتصدر برصيد 86 نقطة ليتوج الفريق الملكى رسميا باللقب رقم 34 فى تاريخه.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة تستعد حاليًا للإعلان عن إقالة كيكي سيتين من تدريب الفريق الكتالوني، بعد النتائج المُخيبة للفريق تحت قيادته، وخسارته لقب الليجا هذا الموسم، بالإضافة لتوتر العلاقة بين المدرب ومجموعة من لاعبي الفريق على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تراجع نتائج وأداء الفريق معه.

وتبحث إدارة نادي برشلونة حاليًا عن مدرب جديد لتولي قيادة الفريق الكتالوني خلفًا لـ"سيتين" حيث يوجد عدد من المرشحين لتدريب البرسا في الفترة الحالية نستعرضهم في التقرير التالي:-

- رونالد كومان:

يُعد مدرب منتخب هولندا أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق برشلونة خلال الفترة القادمة، نظرًا لامتلاكه سيرة ذاتية قوية وخبرات تدريبية كبيرة، فضلا عن تحقيقه نتائج رائعة رفقة منتخب الطواحين، كما أنه كان مرشحًا في وقت سابق لقيادة الفريق الكتالوني بعد رحيل فالفيردي عن الفريق.

- تشافي هيرنانديز:

دخل أيضًا تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي دائرة الترشيحات لتولي قيادة الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة، خاصة وأنه يحظي بثقة إدارة النادي الكتالوني خاصة وأنه كان لاعبًا سابقًا بالفريق، وشخصًا مثاليًا وعلاقته جيدة مع نجوم البرسا، ولكن هناك بعض الشكوك داخل النادي الكتالوني من إمكانية نجاحه مع الفريق.

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- كوليفرت:

كشفت تقارير صحفية عن ترشيح نجم برشلونة المعتزل باتريك كلويفرت المدير الفني الحالي في أكاديمية النادي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خاصة وأنه يحظي بتأييد كبير من لاعبي الفريق الكتالوني، والذين يروا أنه قادر على قيادة البرسا للتتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، ولكن تخشي إدارة النادي من فشله مع الفريق بسبب خبراته التدريبية المحدودة.

- مارسيلو جاياردو:

مدرب ريفر بليت الأرجنتيني مارسيلو جاياردو ضمن المرشحين لتولي قيادة برشلونة في المرحلة القادمة، خاصة وأن بعض التقارير الصحفية أكدت أن اسمه مطروح على مائدة إدارة النادي الكتالوني لتعيينه مدربًا للفريق خلفًا لـ"سيتين"، لا سيما وأنه يتمتع بتعاطف كبير من مواطنه ليونيل ميسي نجم الفريق.

- لوران بلان:

مدرب منتخب فرنسا السابق مرشحًا ايضًا لتولي تدريب فريق برشلونة، حيث عرض خورخي مينديز وكيل اللاعبين خدمات المدرب على إدارة برشلونة لتولي المهمة الفنية للفريق خلفًا لـ"سيتين"، لاسيما وانه يمتلك سيرة ذاتية قوية، حيث قاد عدد من الأندية الكبيرة منها باريس سان جيرمان وبوردو بالإضافة لمنتخب الديوك الفرنسية، لكن العقبة التي تواجهه هو أنه لم يتولي تدريب أي فريق منذ 2016.

- خورخي خيسوس:

دخل ايضًا المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فلامنجو البرازيلي، دائرة المرشحين لقيادة برشلونة، بعدما أكدت تقارير برتغالية أنه التقي بالفعل مع ممثلين للنادي الكتالوني للتفاوض حول توليه تدريب البرسا في المرحلة المقبلة، بعد اقتراب رحيل كيكي سيتين عن الجهاز الفني للفريق.