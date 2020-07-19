رياضة | بالتفاصيل.. خطة هروب "جيرالدو" من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. خطة هروب "جيرالدو" من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، (الميركاتو الصيفي).
رحيل جيرالدو عن الأهلي
تحدثت مصادر صحفية، عن قرار الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن الرحيل عن جدران القلعة الحمراء.
وأوضحت المصادر أن جيرالدو سيلجأ إلى استغلال الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الأهلي والبالغ قيمته 700 ألف دولار في الرحيل عن النادي نهاية الموسم الحالي دون الانتظار لمعرفة قرار الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر.
الجدير بالذكر أن جيرالدو رفض فكرة العودة إلي ناديه السابق أول اغسطس الأنجولي مع بداية الموسم المقبل بعد أن تم التواصل معه من جديد في الأيام الماضية لاقناعه بالتوقيع أولاً ثم سداد الشرط الجزائي للنادي الأهلي.
وانضم جيرالدو إلى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في شتاء العام الماضي، قادمًا من نادي أول اغسطس، ووقع وقتها على عقد مدته 4 سنوات ونصف.