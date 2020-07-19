الامارات | ميسي يقود برشلونة لاكتساح ألافيس بخماسية شرفية في الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود برشلونة لاكتساح ألافيس بخماسية شرفية في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم برشلونة مسيرته ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بالفوز 5 / صفر على مضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) بالمسابقة.

وأنهى برشلونة، الذي خاض المباراة بأعصاب هادئة بعدما فقد لقب الدوري الإسباني الذي أحرزه في الموسمين الماضيين منذ المرحلة الماضية، مشواره في الموسم الحالي في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، فيما احتل ألافيس المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة.

وافتتح أنسو فاتي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 24، قبل أن يضيف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 34، وأتبعه لويس سواريز بالهدف الثالث في الدقيقة 44.

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وأضاف نيسلون سيميدو الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 58، قبل أن يختتم ميسي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 75.

وعزز ميسي صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفا.

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