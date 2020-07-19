الامارات | بالفيديو: ديفيد لويز يطلق العد التنازلي لـ"مسبار الأمل"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: ديفيد لويز يطلق العد التنازلي لـ"مسبار الأمل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نجم منتخب البرازيل ونادي آرسنال الإنجليزي، ديفيد لويز رسالة مفاجئة على حسابه الشخصي في "إنستغرام" حول مسبار الأمل الذي سينطلق إلى كوكب المريخ.

وتحدث المدافع البرازيلي في مقطع فيديو عن أول مسبار عربي ينطلق إلى كوكب المريخ، وأطلق العد التنازلي لانطلاق المسبار عن طريق عد الأرقام من عشرة إلى واحد باللغة العربية، إذ حظي الفيديو باعجاب عدد كبير من متابعيه.

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