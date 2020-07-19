الامارات | هاميلتون ينتزع صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1

شكرا لقرائتكم خبر عن هاميلتون ينتزع صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لويس هاميلتون بسباق جائزة المجر الكبرى للمرة الثامنة وهو رقم قياسي اليوم الأحد لينتزع صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس.

وجاء ماكس فرستابن ثانيا وحصل على جائزة "أفضل سائق في اليوم" بعدما تعرض لحادث وهو في طريقه للوقوف عند شبكة الانطلاق وقام فريقه رد بول بعمل مذهل لإصلاح المشكلة قبل بداية السباق.

واحتل بوتاس، الذي يتأخر بخمس نقاط عن هاميلتون بعد ثلاثة سباقات، المركز الثالث إذ تعافى من بداية خاطئة من الصف الأول.

ورفع هاميلتون بطل العالم ست مرات، والذي انطلق من مركز أول المنطلقين للمرة 90 في مسيرته وحصل على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة، رصيده إلى 86 فوزا في مسيرته وأصبح يتأخر بخمسة انتصارات عن رقم مايكل شوماخر القياسي البالغ 91 فوزا.

Advertisements

وعادل السائق البريطاني رقم شوماخر القياسي بالفوز بجائزة كبرى واحدة ثماني مرات وهو ما فعله أسطورة فيراري في جائزة فرنسا ما بين 1994 و2006.

وقال هاميلتون، الذي احتل المركز الرابع في السباق الافتتاحي الذي فاز به بوتاس، عن الموسم الحالي "تلقيت عدة ضربات في الجولة الأولى وهو ما لم أكن مستعدا له لكني استعدت تركيزي، وآخر فوزين كانا رائعين".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news