الامارات | زين الدين زيدان يثير القلق في ريال مدريد بعد الفوز بالدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن زين الدين زيدان يثير القلق في ريال مدريد بعد الفوز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، قلق عشاق ريال مدريد حول بقائه في منصب المدير الفني للنادي "الملكي" عقب تتويجه بلقب الليغا لهذا الموسم.

ويحل الريال اليوم ضيفا على يغانيس في ختام فعاليات الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم، ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين عقب تتويج ريال مدريد باللقب الإسباني، ويتبقى لزيدان عامان في عقده مع ريال مدريد، لكنه رفض التأكيد على بقائه مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

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وقال المدرب الفرنسي في تصريحات للصحافيين ونقلتها "ماركا" الإسبانية إن الفريق لن يتعامل مع اللقاء على أنها مباراة ودية بعد إحراز اللقب الخميس الماضي، عبر فوزه على فياريال 2-1، قبل جولة من نهاية المسابقة.

وقال زيدان: "لدي عقد هنا، لكن لا يمكن أبدا أن تعرف ما الذي سيحدث، لا أتحدث عما سيحدث في الموسم المقبل أو العام الذي يليه، أنا مرتبط بعقد وأشعر بالسعادة هنا، وسعيد بما أقوم به، لكن لا يمكن أبدا التنبؤ بما سيحدث في كرة القدم، لهذا أشعر بالاسترخاء بشأن مستقبلي، لأنه في عالم كرة القدم قد تتغير الأمور بين عشية وضحاها، لا أعرف ما الذي سيحدث تحديدا في المستقبل".

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