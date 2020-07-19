شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل خليفة يكشف عن اتفاق مسبق بين الأهلي والنجم الساحلي لسد مستحقات «كوليبالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف فيصل خليفة نائب رئيس النجم الساحلي التونسي عن اتفاق مسبق حدث مع الأهلي بشأن سد مستحقات القلعة الحمراء الخاصة بلاعب الأهلي السابق والنجم الحالي، سليماني كوليبالي ولكن توقف الأمر بسبب فيروس «كورونا».

وكانت لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم قررت منع النجم الساحلي من القيد إلى حين دفع مليون و400 ألف دولار أمريكي خلال 45 يومًا من تاريخ صدور القرار بعد شكوى الأهلي للنادي التونسي بسبب أزمة سليماني كوليبالي.

وقال خليفه خلال تصريحاته عبر أثير «راديو مصر»: «لم يصلنا خطاب الاتحاد الدولي والذي ينص على عقوبة ضدنا (إلكترونيًا)، ولكن علمنا القرار وهو تسوية الوضعية خلال 45 يومًا».

وتابع: «آخر مباراة خاضها الأهلي والنجم الساحلي في القاهرة اجتمع رئيسا الناديان بشكل ودي، وكان هناك اتفاق محترم خلال جلستهما بالمقصورة الرئيسية لمشاهدة اللقاء في فبراير الماضي، ولكن حلت كارثة كورونا في العالم وبالتالي أثرت على الأندية».

وأضاف: «كان هناك اتفاق مبدئي وهو تسديد المبلغ على 4 سنوات، وأرسلنا للقلعة الحمراء بذلك وكانت الأمور ستسير على ما يرام لولا كورونا».

وأتم: «الغرامة سيتحملها نادي النجم الساحلي واللاعب سليماني كوليبالي من خلال خصم جزء من مستحقاته، وإن شاء الله ستحل الأزمة خلال شهر، ونسعى لإزالة أي إشكال مع النادي الأهلي، وستكون هناك معاملات مع القلعة الحمراء في المستقبل».

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