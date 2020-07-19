شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي فى نصف نهائي كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن أولى جونار سولشاير وفرانك لامبارد المديران الفنيان لفريقى مانشستر يونايتد و تشيلسي في المواجهة التى تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم فى ملعب "ويمبيلى"، فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى. ويتكون تشكيل الفريقين من تشكيل مانشستر

حراسة المرمى: دى خيا خط الدفاع: وان بيساكا - بايلى - لينديلوف - ماجواير - ويليامز خط الوسط: ماتيتش - فريد - برونو فيرنانديز خط الهجوم: جيمس دانييل - راشفورد تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: كاباييرو خط الدفاع: جيمس ريس - روديجر - زوما - أزبيلكويتا Advertisements خط الوسط: ألونسو - جورجينيو - كوفاسيتش خط الهجوم: ويليان - ماونت - جيرو الوضع في مصر

اصابات 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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