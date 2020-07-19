شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدوري الإسباني.. برشلونة يضرب ألافيس بـ «الخمسة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز فريق برشلونة الإسباني على فريق ديبورتيفو الافيس، في المباراة التي جمعت الفريق ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني، حيث فاز برشلونة بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شئ.
وأحرز أهداف برشلونة أنسو فاتي في الدقيقة ٢٤، وليونيل ميسي في الدقيقة ٣٤، ولويس سواريز في الدقيقة ٤٤، ونيلسون سيميدو في الدقيقة ٥٨، وعاد ميسي للتسجيل في الدقيقة ٧٥.
شهدت المباراة تألق لاعب وسط برشلونة ريكي بويج، حيث صنع هدفين في اللقاء، إلى جانب إصابة مدافع الفريق الكتالوني كليمان لونجليه، وخروجة مصاباً في الشوط الثاني.
يأتي هذ الفوز ليختتم برشلونة موسم الدوري الإسباني في المركز الثاني برصيد ٨٢ نقطة، خلف فريق ريال مدريد المتوج والمتصدر للدوري الإسباني.
فيما توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند النقطة 39 في المركز السادس عشر من جدول «لاليجا».
ويعتبر قائد فريق البارسا، ليونيل ميسي، أكثر لاعب سجل أهداف حتى ألان في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد ٢٥ هدف، بالإضافة إلى أنه أكثر لاعب صنع أهداف برصيد ٢١.
يذكر أن الدوري الإسباني حُسم رسمياً في الجولة الماضية لصالح فريق ريال مدريد بعد أن فاز على فريق فياريال، فيما خسر برشلونة أمام أوساسونا على ملعبه، وبالتالي خسارة اللقلب لمصلحة النادي الملكي.
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