شكرا لقرائتكم خبر عن «سافيتش» يقترب من الانضمام لباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى فرنسى عن اهتمام باريس سان جيرمان بضم الصربى، سيرجى ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط لاتسيو، فى الميركاتو الصيفى الحالى.
وبحسب موقع «le10sport» الفرنسى، فإن البرازيلى «ليوناردو»، المدير الرياضى لباريس، يقدر «سافيتش» بشكل كبير، وينوى التعاقد معه هذا الصيف، فى ظل إمكاناته الكبيرة، إلى جانب اللياقة البدنية الرائعة التى يتمتع بها.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الصفقة تبدو معقدة بسبب مطالب «لاتسيو» المالية.
وأكد التقرير أن «سافيتش» وافق بالفعل على الانضمام إلى «سان جيرمان»، ويأمل أن تتم الصفقة هذا الصيف، على الرغم من معارضة ناديه، الذى يقترب من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.
والآن، يتبقى دور «ليوناردو» فى محاولة إقناع مسؤولى «لاتسيو» بالتخلى عن اللاعب هذا الصيف.
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