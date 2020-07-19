شكرا لقرائتكم خبر عن «رينو»: الاحتجاجات ضد «رسينج بوينت» تتعلق بمستقبل «فورميولا 1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مارتسين بودكوفسكى، الرئيس التنفيذى لفريق رينو، المنافس فى بطولة العالم لسباقات فورميولا 1 للسيارات، إن احتجاج الفريق ضد سيارات «رسينج بوينت» يتعلق أيضًا بكيفية سير الأمور فى «فورميولا 1» مستقبلًا.

وشكّك «رينو»، البطل السابق، فى شرعية سيارات منافسه، «رسينج بوينت»، التى تشبه سيارات مرسيدس، بعد الأداء القوى الذى قدمه فى جائزة ستايريان الكبرى فى النمسا، الأسبوع الماضى.

وأضاف «بودكوفسكى»، للصحفيين، فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو، على هامش جائزة المجر الكبرى: «أعتقد بالنسبة لنا أن من المهم توضيح ما هو مسموح به وما هو عكس ذلك لهذا الموسم، لكن أيضًا ماذا نريد لـ(فورميولا 1) فى المستقبل، ما الشكل الذى نريده؟».

وأوضح: «هل يجوز الحصول على قطع غيار من فريق آخر واستخدامها فى سيارتك أم لا لأننا لا نعتقد أن هذا هو النموذج الصحيح لـ(فورميولا 1) فى المستقبل؟ إن ذلك حقًا بعيد عن الاحتجاج، ولا يتعلق بهذا السباق».

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واعترف فريق رسينج بوينت الكندى بأن سيارته، التى تستخدم محركات وصندوق التروس وجهاز التعليق الخلفى من مرسيدس، تشبه سيارات الفريق الألمانى، الفائزة باللقب فى الموسم الماضى، لكنه قال إن ذلك لا ينتهك اللوائح.

وركز احتجاج «رينو» على أجزاء من المكابح ومقارنتها بالموجودة فى سيارة مرسيدس العام الماضى.

ومن غير المحتمل صدور قرار فى هذا الشأن لعدة أسابيع مقبلة، لكن أوتمار سافناور، رئيس فريق رسينج بوينت، كان واثقًا من أن قضية فريقه «متماسكة»، ولن تؤثر على الفريق.

وقال: «توجد أشياء لا يمكن للكاميرات أن تراها، خاصة الأسطح الداخلية للفرامل، على سبيل المثال، والتى قمنا بتصميمها وتطويرها بأنفسنا بالكامل».

ويخشى «رينو» وفرق أخرى تفوق «رسينج بوينت»، الذى احتل المركز السابع فى الموسم الماضى، وأنه لم يكشف عن إمكاناته وسرعة سيارته.