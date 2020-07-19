شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يكثف جهوده لاقتناص «لاكازيت» من أرسنال لتعزيز هجومه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى فرنسى عن اهتمام كبير من قِبَل يوفنتوس بضم أحد نجوم أرسنال، هذا الصيف.

ويسعى يوفنتوس لتعزيز خط هجومه، خاصة بعد رحيل ماريو ماندزوكيتش، فى يناير الماضى، واقتراب رحيل جونزالو هيجواين هذا الصيف.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات الفرنسى، ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال، فى الميركاتو الصيفى الحالى.

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وأوضحت الصحيفة أن مسؤولى يوفنتوس فتحوا خطوط اتصال مع ممثلى «لاكازيت» للتعرف على مدى رغبته فى الانتقال إلى السيدة العجوز، وكذلك مع نظرائهم فى أرسنال لمعرفة شروط تخليهم عن اللاعب.

ويرتبط «لاكازيت» بعقد مع أرسنال حتى صيف 2022، وبالتالى هو لا يملك مصيره فى يده، وكذلك هو ليس متأكدًا من إمكانية تخلى مسؤولى ناديه عنه، فى ظل مشاركته أساسيًا، وتألقه مؤخرًا، ومع ذلك، فإن خوض تحدٍّ جديد مع يوفنتوس، ومشاركة كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا فى هجوم البيانكونيرى، تجربة قد تُغريه.

ونفى ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لـ«أرسنال»، فى تصريحات صحفية، إمكانية موافقته على رحيل «لاكازيت» عن ملعب الإمارات. وقال: «لماذا أرغب فى خسارة لاعب مثله؟ أنا سعيد جدًا به، وقلت- قبل انضمامى إلى الفريق- إنه من نوعية المهاجمين التى أحبها».

وأكد: «إنه منافس شرس، ويكره الخسارة، ويقاتل على كل كرة، ويجتهد كثيرًا، هو لاعب مذهل».