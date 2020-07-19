شكرا لقرائتكم خبر عن «شيحة» يقرر الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمد شيحة، وكيل اللاعبين السابق، الترشح على مقعد العضوية في انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها أكتوبر المقبل، ووفقاُ لمصدر مقرب من محمد شيحة، فإن الهدف الأساسي من ترشحه هو تحويل أندية القسم الثانى من أندية حاصلة على المال لأندية مانحة، وهو المجال الذي حصل من خلاله على درجة الماجيستير، لافتاً أن الاستثمار والتسويق في عالم كرة القدم هو المجال السائد على مستوى الساحرة المستديرة في كافه أنحاء العالم، هذا فضلاً أن البرنامج الذي يسعى للترشح من أجل تنفذيه يعتبر الأول من نوعه، خاصة أن كل المرشحين السابقين جميعهم إما من الكادر الإدارى أو الكادر الكروي، لا يتواجد داخل المجلس ما يمثل التسويق والاستثمار.

فيما أعلن في وقت سابق جمال علام، رئيس اتحاد الكرة رغبته في الترشح على مقعد الرئاسة، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه من الممكن أن يتراجع عن القرار في حال ترشح هانى أبوريدة على مقعد الرئاسة هو الآخر.