شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه طلائع الجيش في انطلاق معكسر برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصري، بقيادة طارق العشري، على مواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، فى أولى المباريات الودية التى سيخوضها الفريق فى معكسره الذى سينطلق غداً "الاثنين" فى برج العرب بالإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك فى استئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، ومن المفترض أن يستمر معسكر الفريق لمدة 12 يوما.

ووضع الجهاز الفنى، بالتشاور مع الجهاز الطبي، ومدرب اللياقة البدنية برنامجًا بدنيًا للاعبين من أجل رفع مستوى الكفاءة البدنية قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز، لاسميا أن ضعف اللياقه البدنية أبرز السلبيات التى يعانى منها طارق العشري، المدير الفنى ويسعى خلال الفترة الحالية للتغلب عليها، كما سيشمل المعسكر العديد من الوحدات الفنية والجمل الخططية التى يسعى لتطبيقها مع استئناف المباريات.