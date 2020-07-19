شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم مصير «أحداد» وعروض مغربية للاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أن المغربى حميد أحداد لاعب الفريق المعار للرجاء البيضاوى، لديه العديد من العروض المغربية، وأن مسؤولى القلعة البيضاء لم يتوصلوا حتى الآن لحسم مصير اللاعب سواء بالتواجد مع الفريق أو الرحيل لفريق آخر.

وكشف أمير مرتضى منصور أن مستقبل اللاعب متوقف على رأى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، الذى سيجتمع مع المسؤولين عن ملف كرة القدم فى النادى لحسم موقف المعارين بشكل عام وخصوصا حميد أحداد.

وينتظر مسؤولو الأبيض فتح خطوط الطيران مع المغرب لاستعادة الثلاثى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وحميد أحداد، الذى انتهت إعارته مع الرجاء، فيما كشفت وسائل إعلام مغربية مؤخرا أن هناك اتصالات قوية بين نادى شباب المحمدية المغربى والزمالك من أجل ضم اللاعب.

ويتمسك الرجاء باستمرار اللاعب لنهاية الموسم، بينما يرى الزمالك أن الإعارة انتهت بنهاية شهر يونيو ولابد من إعادته من أجل حسم مصيره.

وأبدى أمير مرتضى، استياء المدير الفنى، بسبب تأخر تواجد الثنائى أشرف بن شرقى وأوناجم، فى ظل الاستعدادات النهائية لاستعادة النشاط الكروى، والذى من المتوقع ان يبدأ بمواجهة قوية فى الدورى العام أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وطالب المشرف العام على الكرة بضرورة إيجاد حلول، وكشف عن أنه خاطب أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى وعده بإعادة اللاعبين حال تأخر فتح الطيران.

فيما يسابق مجلس الإدارة الزمن، من أجل حسم ملف تجديد وتمديد عقود اللاعبين المتواجدين فى الفريق، أمثال عبدالله جمعة ويوسف أوباما وفرجانى ساسى وحازم إمام، بالإضافة لمحمد عبدالغنى الذى وقع على العقود وينتظر إنهاء الاتفاق على المقابل المادى.

من ناحية أخرى، اقترب محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق، من التعافى بشكل نهائى عقب اقترابه من إنهاء البرنامج التأهيلى الذى كان يخوضه خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بالرباط الصليبى، وإجرائه عملية فى ألمانيا، وأوشك اللاعب على إنهاء برنامجه استعدادا للنزول لأرض الملعب.

وفى شأن مختلف، طلب كارتيرون من أحمد عبدالرؤوف، مدرب الفريق، متابعة مباريات الرجاء البيضاوى المغربى خلال الفترة المقبلة، ومشاهدة مبارياتهم الأخيرة قبل توقف النشاط، وإعداد تقرير شامل عن نقاط القوة والضعف بالفريق، قبل المواجهة المرتقبة فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل.

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من جهة ثانية، أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، تماثل الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو، لاعبى الفريق للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التى خضع لها اللاعبان خلال الفترة الأخيرة، وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبى على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية.

وكشف الطبيب عن أن الثنائى بدأ التدريبات الخفيفة والتاهيلية فى النادى منذ أمس الأول، استعدادا للانتظام فى معسكر الفريق الحالى ببرج العرب منتصف الأسبوع الجارى.

كما يخضع الفريق لمسحة جديدة خاصة بفيروس كورونا، غدا الثلاثاء، على هامش معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا فى برج العرب، بعدما أجرى الفريق مسحة خلال الأسبوع الماضى جاءت نتائجها سلبية، وتأتى هذه الإجراءات فى ظل حرص طبيب الفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبى للاطمئنان على اللاعبين خصوصا بعد خوض أول مباراة ودية أمام فريق سموحة أمس.