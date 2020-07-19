شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..الزمالك يتقدم على سموحة بخماسية ودياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بنادي الزمالك مع نظيره سموحة باللقاء الودي الذي يجمع الفريقين حاليا بمعسكر الفريق ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط من جديد بتقدم الزمالك بخمسة أهداف دون رد.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وبدأت المباراة مثيرة من جانب الفريقين وباغت سموحة بالهجوم والتسديد من الترهوني والحصول على ركنية لكنها لم تشكل خطورة على مرمى أبوجبل بعدها دانت السيطرة للزمالك .

وكثف الفريق من هجماته من جانبي الملعب وتوغل إسلام جابر من الجانب الأيمن قبل أن يتدخل دفاع سموحة ثم انطلق زيزو من الجانب الأيسر ليمررها عرضية يتصدى لها الهاني سليمان .

واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللعب وحصل ساسي على ركلة حرة على حدود المنطقة مرت بدون خطورة .

وأسفر ضغط الزمالك عن الهدف الأول والذي جاء بتوقيع يوسف أوباما في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة بينية رائعة من فرجاني ساسي لزيزو المنطلق داخل المنطقة من الجانب الأيسر ليحولها أرضية متقنة لأوباما أمام المرمى ليودعها الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللعب وخاصة من الجانب الأيسر النشيط فيما حاول سموحة اللعب من العمق والجانب الأيسر لكن تألق محمود علاء حال دون وصول خطورة لمرمى أبوجبل .

وينطلق محمد عبد الشافي ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويراوغ رجب نبيل بشكل جميل ثم سدد كرة قوية ولكن تصدى لها الحارس الهاني سليمان بثبات.

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ويواصل الزمالك ضغطه ليعلن عن الهدف الثاني في الدقيقة 18 من عمر المباراة عن طريق أوباما أيضا بعد التوغل من الجانب الأيسر لمحمد عبدالشافي ويمرر الكرة عرضية متقنة يرتقي عليها أوباما برأسية قوية في الشباك ليسجل الهدف الثاني له وللزمالك معلنا التقدم بهدفين دون رد .

وحاول سموحة مبادلة الزمالك اللعب وسط سيطرة من الزمالك على مفاتيح اللعب في المباراة وخاصة اللعب من طرفي الملعب .

وتنشط الجبهة اليمنى للزمالك عن طريق جابر وإمام وينطلق حازم بكرة جانبية ليرسلها عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء استلمها زيزو ثم سدد الكرة على يسار الحارس الهاني سليمان معلنا تقدم الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 25 من عمر المباراة .

ويكثف الزمالك من هجماته خاصة عن طريق إسلام جابر وأوباما وسدد جابر كرة من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمى .

ويحاول سموحة عن طريق انطلاقات الترهوني وصلاح محسن الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية مرت مباشرة خارج الملعب ورد الزمالك بعرضية من حازم إمام لكنها افتقدت للخطورة .

وينوع الزمالك من هجماته ويرسل محمد عبد الشافي تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء شتتها محمد عبد المنعم بعيداً عن منطقة الخطورة. ثم يرسل أوباما تمريرة بينية بين مدافعي سموحة استلمها إسلام جابر داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

وفي الدقيقة 35 انطلق حازم إمام من الجانب الأيمن ويرسل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى محمد برأسية قوية تصدى لها الحارس الهاني سليمان ولكن وصلت مجدداً لمصطفى محمد ولكنه سدد الكرة في الشباك من الخارج.

ويحاول سموحة الرد هجوميا وينطلق صلاح محسن من الجانب الأيسر ليعترضه محمود علاء ويحصل على بطاقة صفراء وتمر عرضية لكنها بدون خطورة على مرمى أبو جبل .

وسجل أوباما الهدف في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء حصل عليها هو نفسه بعد كرة مشتركة بينه وبين حازم إمام في الجانب الأيمن ليستقبل أوباما الكرة داخل المنطقة ويمر من المدافع ويتعرض للإعاقة ليحصل على ركلة جزاء ويسددها في الزاوية اليسرى العلوية معلنا تسجيل الهدف الثالث له “هاتريك” والرابع للفريق ليتقدم الزمالك برباعية نظيفة .