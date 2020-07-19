شكرا لقرائتكم خبر عن مستحقات منتخب الكرة النسائية تشعل غضب «الشباب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الإستياء داخل صفوف منتخب الشباب ، بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى ، بسبب تأخر صرف مكافآت منتخب الشباب عن كافة المباريات التى خاضها سواء الرسمية او الودية ، و التى تخطت أكثر من 50 مباراة منذ ان تولى ربيع ياسميت مهمة القيادة الفنية للمنتخب ، وأشتعلت الأزمة بسبب تجاهل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقته التى تدير إتحاد الكرة لكافة مطالب المنتخب الذى يستعد لإنطلاق فترة الإعداد تمهيدا للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية ، و التى تضم منتخبات المغرب وتونس و ليبيا و الجزائر ، فضلاً عن رفض المدير المالي لإتحاد الكرة صرف مكافآت المنتخب بحجه أن الخزينه خاويه ، ولكن أشتعل غضب اعضاء الجهاز الفنى للمنتخب بعدما تم صرف شيك لمنتخب الكرة النسائيه خلال اليومين الماضيين ، بالرغم من عدم خوضهم لأى مباريات أو إرتباطهم باى مواجهات رسميه
ياـى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه الجهاز الفنى ممن تجاهل جمل محمد على نائب رئيس اللجنة المؤقته بالجبلاية و المشرف على المنتخب بعدما أعتذر فى أكثر من مناسبه عن الإجتماع مع الجهاز الفنى من أجل توفير متطلباتهم و تذليل العقابات
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
87,172
-
تعافي
27,868
-
وفيات
4,251
كانت هذه تفاصيل خبر مستحقات منتخب الكرة النسائية تشعل غضب «الشباب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.