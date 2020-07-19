شكرا لقرائتكم خبر عن مستحقات منتخب الكرة النسائية تشعل غضب «الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الإستياء داخل صفوف منتخب الشباب ، بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى ، بسبب تأخر صرف مكافآت منتخب الشباب عن كافة المباريات التى خاضها سواء الرسمية او الودية ، و التى تخطت أكثر من 50 مباراة منذ ان تولى ربيع ياسميت مهمة القيادة الفنية للمنتخب ، وأشتعلت الأزمة بسبب تجاهل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقته التى تدير إتحاد الكرة لكافة مطالب المنتخب الذى يستعد لإنطلاق فترة الإعداد تمهيدا للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية ، و التى تضم منتخبات المغرب وتونس و ليبيا و الجزائر ، فضلاً عن رفض المدير المالي لإتحاد الكرة صرف مكافآت المنتخب بحجه أن الخزينه خاويه ، ولكن أشتعل غضب اعضاء الجهاز الفنى للمنتخب بعدما تم صرف شيك لمنتخب الكرة النسائيه خلال اليومين الماضيين ، بالرغم من عدم خوضهم لأى مباريات أو إرتباطهم باى مواجهات رسميه

ياـى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه الجهاز الفنى ممن تجاهل جمل محمد على نائب رئيس اللجنة المؤقته بالجبلاية و المشرف على المنتخب بعدما أعتذر فى أكثر من مناسبه عن الإجتماع مع الجهاز الفنى من أجل توفير متطلباتهم و تذليل العقابات