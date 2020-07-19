شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. برشلونة يتقدم بثلاثية نظيفة على ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس التي تجمع الفريقين في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني بتقدم البارسا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وأحرز أهداف برشلونة أنسو فاتي في الدقيقة ٢٤، وليونيل ميسي في الدقيقة ٣٤، ولويس سواريز في الدقيقة ٤٤.

يذكر أن الدوري الإسباني حُسم رسمياً في الجولة الماضية لصالح فريق ريال مدريد بعد أن فاز على فريق فياريال، فيما خسر برشلونة أمام أوساسونا على ملعبه، وبالتالي خسارة اللقب لمصلحة النادي الملكي.