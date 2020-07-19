شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بعبد الحفيظ على هامش مران الأهلي لمناقشة تنظيم المباريات الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم، وحرص السويسري على مناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباريات الودية، وجدول تدريبات الفريق، وعدد من الأمور الإدارية مع مدير الكرة خلال الاجتماع، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مباريات الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ينوى رينيه فايلر تجربة الوجوه الجديدة بجانب العائدين من الإصابة أو التجميد الكروى فى دية الفريق أمام سموحة، المقرر لها الخميس المقبل بملعب التتش، وهى الودية الأولى التى سيخوضها الأهلى خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب "جائحة" كورونا والتى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل.

وينتظر أن تشهد مباراة سموحة ظهور 6 عناصر مع الفريق، وهم صالح جمعة العائد للحسابات الفنية من جديد بعد فترة طويلة من التجميد الكروى، بالإضافة إلى حمدى فتحى العائد من إصابة طويلة فى غضروف الركبة، كما تشهد الودية مشاركة 4 لاعبين من العناصر الشابة وهم محمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخرى وشادى رضوان الذين تواجدوا فى تدريبات الفريق منذ بداية فترة الإعداد الحالية.