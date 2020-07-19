شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: لا حديث عن معسكرات للأهلي قبل الدوري.. وهذا موقف المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الاستقرار بشكل نهائي على الاستمرار بالتدريبات الجماعية بمقر الجزيرة وعلى أرضية ملعب مختار التتش بشكل يومي مستبعداً إقامة معسكر مغلق للفريق حتى ليلة مباراة انبي المقبلة المقرر اقامتها في السابع من الشهر المقبل.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النادي بات يملك أجهزة استشفاء على أعلى مستوى ولا ينقص اللاعبين أي شيء بالنادي خلال المرحلة الحالية ما دفع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على استكمال التدريبات في الجزيرة خاصة وأن البرنامج الخاص بإعداد اللاعبين يسير بالصورة التي وضعها الجهاز الفني حتى الآن.

وقال عبد الحفيظ: "أعتقد أننا سنكمل التدريبات في القاهرة وأنه لا نية لإقامة معسكر للفريق خلال العشرين يوماً المقبلة طالما أنه لا توجد مشكلات".

وواصل مدير الكرة حديثه عن استعدادات الفريق خلال المرحلة الحالية قائلاً: هناك حالة من الارتياح الشديد نتيجة جاهزية حمدي فتحي أحد نجوم الفريق مطلع الموسم الحالي بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مؤكداً أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان اللاعب سيشارك من عدمه خاصة وأن الجهاز الطبي يتابع حالة اللاعب عن كثب ونفس الحال محمد محمود الذي أصبح جاهزاً بشكل كبير للعودة من جديد.

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وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن الثنائي سعيد الدين سمير وكريم نيدفيد لم يحدد لهما حتى الآن موعد سفر للخارج أو أي جديد سوى الخضوع لتدريبات التأهيل التي تسير وفق تعليمات خالد محمود طبيب الفريق الكروي الأول.

واستطرد سيد عبد الحفيظ بالحديث عن الزي الجديد للفريق الكروي الأول وما إذا كان سيظهر به الفريق في العودة المنتظرة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز مؤكداً أنه مرتبط بانطلاق موسم جديد وفق الاتفاقات التسويقية في معظم أنحاء العالم لذلك سيرتدي الفريق الملابس الجديد مطلع الموسم المقبل وليس خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشاد عبد الحفيظ بالتزام لاعبيه خلال الفترة الحالية مشدداً على أنه يأمل في أن يظهر الفريق في المباريات الودية المقبلة بالصورة التي تظهر قدراتهم وتؤكد استعادتهم المستوى الفني والبدني المطلوب قبل توقف فيروس كورونا المستجد.