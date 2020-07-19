شكرا لقرائتكم الزمالك ضد سموحة.. أبو جبل يمازح مسئول تعقيم الملعب خلال رش الشبكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك، في وصلة مزاح مع أحد المسئولين عن تعقيم ملعب مواجهة سموحة، خلال رش الشبكة قائلا له:"إنت بتعمل إيه"، وذلك في اللقاء الودي المقام حاليا علي ملعب فندق إقامة معسكر الزمالك بمدينة برج العرب.

انطلق الشوط الثانى منذ قليل من ودية الزمالك وسموحة، المقامة حاليًا على ملعب فندق إقامة الفارس الأبيض فى برج العرب، وأجرى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى تبديلا وحيدا بخروج طارق حامد ونزول محمد عنتر بدلاً منه، ليصبح تشكيل الزمالك فى الشوط الثانى كالتالى.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع ومحمد عنتر وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة والزمالك الودية بتقدم الأخير بـ 5 أهداف نظيفة في المباراة المقامة اليوم في برج العرب في إطار استعدادات الزمالك وسموحة لاستئناف الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما "3 أهداف" في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 و مصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثوانٍ.