شكرا لقرائتكم كارتيرون يجري 10 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 61 في لقاء الزمالك ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، 10 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 61 من عمر المباراة الودية التي تجمع الزمالك حاليا مع سموحة في برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري، حيث شارك كل من : جنش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد حسن وأحمد عيد وإمام عاشور وعبد الله جمعة وشيكابالا وعمر السعيد وكاسونجو ، فيما شارك محمد عنتر بدلا من طارق حامد بين شوطي المباراة.

وانتهي الشوط الأول من مباراة سموحة والزمالك الودية بتقدم الأخير بأربعة اهداف نظيفة في المباراة المقامة اليوم في برج العرب في اطار استعدادات الزمالك وسموحة لاستئناف الدوري، احرز اهداف الزمالك يوسف أوباما " 3 اهداف " في الدقيقة 10 و 19 و 44واحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 و مصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثواني.

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ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهم في المغرب حيث من المنتظر عودتهم خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما سيغيب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامجا لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.