شكرا لقرائتكم فايلر يلقي محاضرة نظرية للاعبي الأهلي على هامش مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن بعض الأمور الفنية والجوانب التدريبية قبل بداية المران، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

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فيما خصص توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عدة فقرات بدنية متنوعة وتدريبات للاعبين في مران الفريق الجماعي، الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وأدى لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة والجري حول الملعب قبل خوض تدريبات فنية بالكرات الطبية، واستمرت فقرة التدريبات البدنية الشاقة لمدة ٤٥ دقيقة، شارك فيها جميع اللاعبين.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.