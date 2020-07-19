شكرا لقرائتكم شبانة: الأهلي اتفق مع الإسماعيلي على تأجيل ضم باهر المحمدي للموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن إدارة الأهلي اتفقت مع نظيرتها في الإسماعيلي على تأجيل ضم باهر المحمدي للموسم المقبل ،في ظل وجود رفض داخل الشارع الاسمعلاوي لرحيل قائد الدروايش هذا الموسم للأهلي.

وأكد شبانة أن العلاقات بين ادارتي الأهلي والاسماعيلي عادت لطبيعتها منذ ابرام صفقة محمود متولي، والتي عقد الطرفان على هامشها اتفاقا حول تعزيز سبل التعاون بينهما على كافة المستويات وخاصة على مستوي بيع وشراء اللاعبين.

وأضاف شبانة في لايف اليوم السابع أن الإسماعيلي طلب من الأهلي وبالتحديد ابراهيم عثمان من محمود الخطيب تأجيل صفقة بيع باهر للموسم المقبل خاصة وان النادي مقبل علي الانتخابات التكميلية في شهر اكتوبر المقبل والانتخابات العادية السنة القادمة، مؤكدا له ان بيع باهر المحمدي للأهلي سيؤثر على موقفه بالسلب في الانتخابات، وتفهم مسئولو الأهلي موقف ادارة الاسماعيلي حيث تم الاتفاق على عدم بيع اللاعب للزمالك بالتحديد واعارته خارجيا لمدة موسم على ان يعود بعدها لصفوف الأهلي.

Advertisements

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.