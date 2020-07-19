شكرا لقرائتكم مدرب ميلان يتجاهل غضب إبراهيموفيتش بعد استبداله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجاهل ستيفانو بيولي مدرب ميلان رد الفعل الغاضب للاعبه زلاتان إبراهيموفيتش بعد استبداله خلال الفوز 5-1 على بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت واكتفى بالقول إنه يتعين على اللاعب السويدي المخضرم عدم إجهاد نفسه خلال هذه الفترة التي يخوض فيها الفريق عددا كبيرا من المباريات.

وكان من الواضح تماما شعور إبراهيموفيتش (38 عاماً) بالغضب لدى استبداله في الدقيقة 62 من المباراة التي أقيمت في استاد سان سيرو بميلانو. وكانت هذه ثالث مرة يستبدل فيها في أربع مباريات بعد مشاركته لنحو ساعة، وخلال خروجه من الملعب تجاهل اللاعب السويدي إيماءة من المدرب بيولي.

وقال بيولي بعد المباراة: من الطبيعي أنه لم يكن سعيدا بالاستبدال.. قال لي شيئا لكني بصراحة لم أفهمه، لعب دورا هاما مع الفريق ولابد لي من العمل على الحفاظ على طاقته، نحن نلعب كل ثلاثة أيام وهو عائد من الإصابة.