أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة وديا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري الممتاز، بعد توقف دام لمدة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:- حراسه المرمي: محمد أبو جبل Advertisements خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو خط الهجوم: مصطفى محمد وكان المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدم وجود إصابات بكورونا داخل صفوف فريقه قبل مواجهة الزمالك اليوم، على ستاد برج العرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد قليل.. الزمالك يلتقي سموحة وديًا.. تشكيل الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.