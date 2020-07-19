بعد قليل.. مانشستر يونايتد - تشيلسي.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة للقمة التي ستجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في اللقاء الذي يقام على ملعب "ويمبيلي" ضمن نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان آرسنال حجز البطاقة الأولى للعبور إلى الدور النهائي عقب الفوز الذي حققه على حساب مانشستر سيتي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت.

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تشكيل مانشستر يونايتد: ديفيد دي خيا - ليندلوف - بايلي - ماجواير - بيساكا - فريد - ماتيتش - فيرنانديز - ويليامز - جيمس - راشفورد.

تشكيل تشيلسي: ويلي كابييرو - سيزار أزبليكويتا - أنطونيو روديجير - كورت زوما - جيمس - جورجينيو - كوفاسيتش - ماونت - ألونسو - ويليان - جيرو.

تابعونا لمعرفة تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة..