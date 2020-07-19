بالفيديو.. "في شوط واحد".. الزمالك يضرب سموحة بـ5 أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

شهدت المباراة الودية لنادي الزمالك بمعسكر الفريق في برج العرب أمام سموحة، تميز للجبهة اليسرى بقيادة محمد عبدالشافي وأحمد سيد "زيزو".

وافتتح يوسف إبراهيم "أوباما" أول أهداف الزمالك في فترة الإعداد في الدقيقة 10 من أحداث المباراة، بعدما استقبل المنطلق زيزو من الجبهة اليسرى تمريرة من عبدالشافي، أرسلها أرضية لأوباما أسكنها في الشباك بسهولة.

وواصل الزمالك تميزه من الجانب الأيسر، وأرسل محمد عبدالشافي كرة عرضية لعبها أوباما بضربة رأس رائعة في شباك الهاني سليمان ليسجل الهدف الثاني في شباك سموحة في الدقيقة 19.

وانطلق حازم إمام من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية في الجانب الأيسر بالدقيقة 25، أحرز منها أحمد سيد "زيزو" الهدف الثالث للزمالك في شباك سموحة.