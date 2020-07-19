"لم يعد هناك مجاملات".. فاروق جعفر يشيد بمجلس إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد فاروق جعفر مستشار مجلس إدارة الزمالك لشئون كرة القدم، أن وصول الفريق للمباريات النهائية لم يعد إنجازاً في الوقت الحالي، مشيراً الى أنه لم يعد هناك عشوائيات أو مجاملات في النادي.

وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر قناة الزمالك "وصول الزمالك للمباريات النهائية لم يعد الانجاز كما كان في السابق، حاليا الزمالك اصبح يستهدف البطولات وهذا بسبب الاستقرار".

وتابع "الزمالك في السنوات الأخيرة هناك سياسات واضحة في كل الألعاب وليس كرة القدم فقط".

Advertisements

وأضاف "نتعاقد مع أفضل اللاعبين في كل الألعاب، تلك الأمور جديدة علينا بسبب المجلس الحالي".

واختتم تصريحاته قائلا "الزمالك حاليا لا يوجد به عشوائيات ومجاملات".

ومن جانبه علق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قائلا " تتويج الزمالك بالبطولات هو امر طبيعي وعاد لهذا في السنوات الأخيرة، ما حدث في سنوات ما قبل ٢٠١٤ لم يكن طبيعيا، مجلس الادارة قام بتوفير كل الأمور وسبل الراحة للفريق".