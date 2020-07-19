مباشر.. الزمالك 5-0 سموحة.. مباراة ودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك الودية أمام سموحة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلنت قناة الزمالك أنها ستقوم ببث المباراة على الهواء مباشرة.

وسبق وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل المباراة.. اضغط هنا

تفاصيل المباراة

وشهدت الدقيقة الأولى من المباراة أول محاولات سموحة عن طريق تسديدة من الترهوني لكن أبوجبل حارس الزمالك نجح في ابعاد الكرة لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 5، كانت اول محاولات الزمالك الهجومية عن طريق أحمد سيد "زيزو" لكن الهاني سليمان حارس سموحة أمسك بالكرة.

وأحرز يوسف "أوباما" أول أهداف الزمالك في الدقيقة 10، بعدما انطلق "زيزو" من الجانب الأيسر واستلم تمريرة من محمد عبدالشافي وأرسل عرضية أرضية تخطت الهاني سليمان لتصل سهلة أمام أوباما ليسجل الهدف.

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وتوغل محمد عبدالشافي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15 وسدد كرة بقدمه اليمنى لكن أبعدها الهاني سليمان.

وعاد "أوباما" ليسجل هدف الزمالك الثاني للزمالك في الدقيقة 19 عن طريق ضربة رأس رائعة من عرضية محمد عبدالشافي.

وفي الدقيقة 25، سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك الثاني من تسديدة رائعة في شباك الهاني سليمان بعد عرضية مميزة من حازم إمام المدافع الأيمن للزمالك.

وفشل إسلام جابر من استغلال انفراد بمرمى سموحة وأهدر فرصة هدف في الدقيقة 32، وتألق الهاني سليمان أمام ضربة رأس مصطفى محمد في الدقيقة 35.

وسدد إسلام جابر كرة رائعة في الدقيقة 37 لكن مرت بسلام على مرمى سموحة.

وفي الدقيقة 44 حصل "أوباما" على ركلة جزاء سجل منها الهدف الرابع للزمالك الـ"هاتريك" بالنسبة له، ثم جاء مصطفى محمد ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ومع انطلاق شوط المباراة الثاني، دفع كارتيرون بمحمد عنتر بدلا من طارق حامد.