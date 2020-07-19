وداع الليجا.. ألافيس 0-5 برشلونة.. ميسي يضرب مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة، لضرب ألافيس بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مينديزوروزا" ضمن الأسبوع الـ38 والأخير من منافسات الدوري الإسباني موسم (2019 - 2020).

وكان برشلونة فشل في الحفاظ على الليجا للموسم الثالث على التوالي بعدما نجح ريال مدريد في تحقيق اللقب منذ الجولة الماضية عقب الفوز الذي حققه على فريق فياريال بهدفين مقابل هدف، في المقابل خسر عملاق كتالونيا على ملعبه "كامب نو" من أوساسونا بهدفين لهدف.

وأصبح برشلونة بعد فوزه المعنوي في مباراة اليوم محتفظًا بمركزه الثاني برصيد 82 نقطة ليصبح على بعد أربع نقاط من ريال مدريد والذي سيلعب مساء اليوم ضد فريق ليجانيس.

وبعد الانتهاء من منافسات الليجا أصبح برشلونة الآن تركيزه على مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال مواجهة فريق نابولي في الثامن من أغسطس المقبل.

مباراة الذهاب والتي أقيمت في إيطاليا ضمن دور الـ16، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب، ليكون الفريق الكتالوني مطالبًا بالتعادل السلبي على أقل تقدير أو الفوز بأي نتيجة من أجل استكمال مشواره الأوروبي.

وفي سياق متصل، نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفين خلال مباراة اليوم ليرفع رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى 25 هدفًا ليبتعد عن كريم بنزيمة نجم ريال مدريد بفارق أربعة أهداف.

تفاصيل المباراة:

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تقدم أنسو فاتي بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 26 من عمر المباراة من تمريرة متقنة من الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء استغلها اللاعب الشاب معلنًا تقدم الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة 33 عزز ميسي تقدم فريقه مسجلًا الهدف الثاني بعد رماوغة حارس المرمى.

وفي الدقيقة 44 أضاف الأورجوياني لويس سواريز الهدف الثالث للبلوجرانا من رأسية سكنت شباك ألافيس.

الدقيقة 57 من زمن أحداث المباراة استطاع الظهير البرتغالي في فريق برشلونة نيلسون سيميدو أن يسجل الهدف الرابع بعد تصويبة قوية ليعزز النتيجة لمصلحة الفريق الكتالوني.

ميسي عاد من جديد لكي يزور شباك ألافيس بتسجيل هدف فريقه الخامس في اللقاء بعد عرضية رائعة من جوردي ألبا لينجح الأرجنتيني في الدقيقة 75 من تعزيز النتيجة.

هذا الهدف هو الثاني للنجم الأرجنتيني في المباراة، كما رفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 25 هدفًا في الموسم الحالي ليبتعد بفارق أربعة أهداف عن النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد وصاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

تشكيل برشلونة: نيتو، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا، رونالد أراخو، سيرجو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال، ريكي بويج، ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنسو فاتي.